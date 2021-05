WhatsApp, come ben sappiamo, è associato ad un solo numero di telefono. Se abbiamo già un profilo sull’app, quello sarà associato ad un unico numero. Cosa succede se cambiamo numero? Di fatto, potrebbe succedere per varie ragioni che una persona cambi numero, ed ora andremo a scoprire passare ad un numero nuovo senza rinunciare al vecchio profilo.

Quindi, ora sappiamo che possiamo trasferire il vecchio profilo sul nuovo numero, solo che c’è da dire che la procedure non è semplicissima e che purtroppo, alle volte, potrebbe non andare proprio a buon fine. Nel caso in cui doveste avere problemi con il nuovo numero ecco cosa dobbiamo fare.

WhatsApp: come risolvere la problematica del proprio account su un nuovo numero

Il primo motivo in assoluto potrebbe essere la registrazione mancata del vecchio numero. Di fatto, se WhatsApp non si attiva sul nuovo numero, c’è la probabilità che quello vecchio non è stato effettivamente registrato. Per andare a verificare, basta andare sulle impostazioni dell’app, andare a cliccare sulla foto profilo e vedere in basso quale numero è effettivamente associato a quel tale account. Nel caso in cui il vecchio numero non è registrato, dovrete registrarlo prima di poter passare il profilo al numero nuovo.

Il secondo motivo potrebbe essere la SIM usata. Di fatto, è possibile che la scheda telefonica del nuovo numero di telefono non risulti attiva o non risulti funzionante. Facendo una telefonata lo si può scoprire immediatamente.

Terzo e ultimo problema potrebbe essere la memoria dello smartphone. Spesso si presenta questo problema, ma non tutti ci pensano. Sono sempre più numerose le funzionalità dell’app con continui aggiornamenti, i quali richiedono spazio sempre maggiore. In questo modo la memoria dello smartphone potrebbe finire. Ci sono due soluzioni: la prima è quella di cancellare delle app che di solito non si usano, o la seconda, che sarebbe inserire una memoria esterna.