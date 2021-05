Mentre Huawei si prepara al lancio delle nuove FreeBuds 4, non si dimentica dei modelli passati; è questo il caso delle Huawei FreeBuds 4i, cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore lanciate qualche mese fa, che stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software.

L’aggiornamento in questione, identificato da un versione di build 1.9.0.166 e da un peso tutto sommato modesto (1,3 MB), introduce miglioramenti e novità sulle fortunate cuffie di Huawei. Scopriamo insieme i dettagli.

Huawei aggiorna le FreeBuds 4

Il changelog include infatti due principali novità: miglioramenti all’esperienza in chiamata e aggiunta di promemoria sulla salute tramite comandi vocali. L’aggiornamento è in fase di roll out e potrebbe richiedere qualche giorno prima di raggiungere tutte le Huawei FreeBuds 4i; per aggiornare le vostre cuffie vi basta collegarle allo smartphone e aprire l’app Huawei AI Life.

Vi ricordiamo nel frattempo che il prossimo 19 maggio 2021 il colosso cinese terrà un grande evento per la presentazione del nuovo Watch 3, che dovrebbe essere alimentato dal sistema operativo HarmonyOS dell’azienda e da una nuova interfaccia utente. Si dice che il dispositivo abbia il supporto per eSIM e un potente mercato di app, ma dovremo aspettare il lancio per sapere con certezza di queste funzionalità.

L’azienda ha anche riferito che l’azienda starebbe lavorando ad un nuovo notebook di fascia alta da 16 pollici chiamato MateBook 16, ma al momento non sono note ulteriori informazioni su questo dispositivo. Resta anche da vedere se questo laptop verrà lanciato nello stesso evento. Nonostante i problemi nel settore degli smartphone, la società non si arrende. Secondo quanto riferito, ha in programma di lanciare tre smartphone pieghevoli sul mercato in diverse fasce di prezzo. La società ha recentemente elencato gli smartphone Huawei Mate40 Pro 4G e Huawei Mate X2 4G sul suo sito Web in Cina.