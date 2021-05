Avere uno smartphone Android, spesso e volentieri, vuol dire aspettare con ansia il prossimo aggiornamento del sistema operativo. Ogni bisogna prima aspettare il rilascio di Google e poi quello dei singoli OEM, come Samsung o Xiaomi per fare due esempi. Di solito l’annuncio arriva sempre verso fine agosto e inizio settembre e anche a questo giro è così.

Nello specifico, Android 12 verrà presentato da Google il 2 settembre di quest’anno. Novità in merito verranno annunciate già domani visto la conferenza Google I/O 2021 che si terrà tra il 18 e il 20 di questo mese. In realtà molti aspetti già li conosciamo come molte delle nuove funzioni che arriveranno.

Android 12: le novità della prossima versione

Supporto per dispositivi con angoli arrotondati

Le app di messaggistica possono richiedere l’autenticazione per eliminare le notifiche della schermata di blocco.

Gesto con un solo tocco per tornare alla schermata iniziale in modalità a schermo intero, ad eccezione dei giochi.

Facile copia di contenuti (immagini, video) tra le app e il sistema a schermo diviso di App Pairs.

Nuove notifiche: aspetto uniforme per contenuti personalizzati, passaggio più rapido all’app, animazioni e transizioni più fluide.

Modalità con una mano: spostare gli elementi attivi nella parte inferiore dello schermo alla portata del pollice.

Effetto audio accoppiato tattile: abbina un suono personalizzato a vibrazioni personalizzate nei giochi o in altre app.

Gli elementi di sistema di Android 12 principali vengono aggiornati tramite il Play Store, invece di aggiornamenti di sistema completi più lenti.

Ricche opzioni di personalizzazione per interfacce schermo TV o telefono pieghevole

Supporto avanzato per temi basati su sfondi

Screenshot a scorrimento

Emoji sugli screenshot

Blocco rotazione intelligente

Ibernazione dell’app

Tocca due volte il comando gestuale per la parte posteriore

Condivisione della password Wi-Fi con la condivisione nelle vicinanze

Funzionalità anti-tracciamento e miglioramenti della privacy

Transcodifica multimediale compatibile: transcodifica video HEVC automatica per app.

Nuovo supporto per il formato di file di compressione delle immagini AVIF

Come detto, l’arrivo effettivamente di Android 12 sui singoli smartphone è un attimo più complesso. I Pixel possono aspettarsi l’arrivo diretto il giorno dopo la presentazione mentre i top di gamma di quest’anno degli altri marchi possono aspettarsi l’aggiornamento entro qualche settimana. Per i modelli più vecchi e quelli non di fascia alta, sappiamo tutti che sarà un lungo calvario.