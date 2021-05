1Mobile continua ad offrire sia online che nei negozi aderenti le sue offerte tariffarie con costi a partire da 4,49 euro al mese, adesso disponibili per tutto Maggio 2021, ad eccezione della Special Flash Limited Edition che prevede una scadenza differente.

Tutte le offerte elencate sono valida anche in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, permettendo al cliente di usufruire dei minuti e degli SMS alle stesse condizioni nazionali. Per il traffico dati è presente tuttavia un tetto massimo, calcolato in base al costo dell’offerta sottoscritta. Scopriamo maggiori dettagli.

1Mobile proroga le proprie offerte fino alla fine di maggio 2021

Si parte innanzitutto con le offerte rivolte a coloro che attivano una nuova numerazione o richiedono la portabilità. Una di queste offerte è la 1Mobile Start XPlus Reward, composta da un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati al costo di 4,99 euro al mese. Il costo di attivazione è pari a 10 euro. Dal terzo mese il costo mensile si abbassa a 4,49 euro e il traffico internet aumenta di 10 Giga, per un totale di 30 Giga messi a disposizione in totale dall’offerta.

Disponibile anche la 1Mobile Large XPlus Reward, che ogni mese offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 40 Giga di traffico internet mobile al costo di 5,99 euro al mese, invece di 6,99 euro mensili. Per i clienti in portabilità è previsto un contributo di attivazione pari a 4 euro, mentre per i nuovi numeri il costo è di 9 euro. Il traffico dati mensile aumenta di 20 Giga dal terzo mese in poi, offrendo al cliente un totale di 60 Giga.

Attivando la 1Mobile 75 XPlus Reward, invece, si ottengono ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 75 Giga di traffico internet mobile al prezzo scontato di 7,99 euro al mese invece di 9,99 euro mensili. Il costo di attivazione è di 2 euro per chi effettua la portabilità, mentre per i clienti che scelgono di attivare un nuovo numero è previsto un prezzo di 7 euro. Dalla terza mensilità, il bundle dati diventa pari a 100 Giga mensili, grazie all’aggiunta di 25 Giga al mese.

Infine, per lo stesso target di clienti viene proposta la 1Mobile World XPlus, composta mensilmente da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 320 minuti internazionali verso alcuni paesi e 40 Giga di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese.

Per tutti i nuovi clienti

1Mobile offre anche due offerte attivabili da tutti i nuovi clienti che possono scegliere di attivare un nuovo numero oppure di effettuare la portabilità da qualsiasi operatore, compreso Vodafone. Si tratta della Giga 200 Limited Edition, che resta disponibile fino al 31 Maggio 2021 salvo proroghe, e della Special Flash Limited Edition, prorogata fino al 20 Maggio 2021 salvo ulteriori cambiamenti. In entrambi i casi è previsto un costo di attivazione pari a 5 euro.

Per quanto riguarda i bundle inclusi, essendo un’offerta solo dati, Giga 200 Limited Edition si compone ogni mese di 200 Giga di traffico internet mobile in 4G LTE con velocità fino a 60 Mbps, al prezzo di 14,99 euro al mese. L’invio di SMS e le chiamate sono inibiti, mentre il cambio offerta è consentito soltanto a coloro avevano sottoscritto in precedenza la Giga Unlimited Reward.

Con Special Flash Limited Edition si riceve invece un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 110 Giga di traffico dati a 9,99 euro al mese, anziché 10,99 euro al mese. Dal terzo rinnovo in poi, al traffico dati si sommano 20 Giga aggiuntivi portando il totale a 130 Giga mensili. Il passaggio verso quest’offerta da parte dei già clienti 1Mobile non è consentito. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.