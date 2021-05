WhatsApp a partire dal 15 maggio aggiornerà ufficialmente i suoi termini d’uso e la sua informativa sulla privacy. Tutti gli utenti, purtroppo, andranno incontro ad un interruzione del servizio. Fortunatamente, però, quest’ultima non sarà immediata. Questo significa che il 15 maggio, chi non accetterà il cambiamento di WhatsApp, avrà alcune settimane per usare le principali funzioni prima che smettano all’improvviso di funzionare.

Il cambiamento riguarda WhatsApp Business. Di fatto, la piattaforma ha messo a disposizione la possibilità di poter fare gli acquisti in app acquisti-in-app dai profili business, ed essendo un’attività commerciale, gli utenti dovranno prontamente condividere dei dati personali con i commercianti. Quindi, per questo, WhatsApp ha dovuto modificare per forza di cosa le sue condizioni d’uso e l’informativa sulla privacy.

WhatsApp: per continuare ad usare l’app dovrete accettare le condizioni d’uso

Naturalmente, dato che c’è un cambiamento sulle condizioni d’utilizzo, tutti gli utenti che usano l’app di messaggistica dovranno accettare il cambiamento per continuare ad usare WhatsApp con tutte le sue funzioni, anche se non vogliono mai usare il servizio di e-commerce.

In più, da oggi, le aziende che usano WhatsApp Business avranno la possibilità di utilizzare i dati che si trovano all’interno delle conversazioni con i propri clienti con finalità di marketing. Ciò significa che se un utente non ha intenzione di condividere i suoi dati con un’azienda per far sì che non vengano usati per scopi commerciali ma vuole comunque continuare ad usare l’app di messaggistica, dovrà non utilizzare la funzione business. Così i dati rimarranno protetti dal tracking.

Infine, concludiamo col dire che le conversazioni tra utenti non business rimarranno sempre private e crittografate, ma per continuare ad usare WhatsApp dovrete necessariamente accettare le nuove condizioni d’uso.