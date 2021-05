Le offerte al 50% di Trony sono veramente assurde, sono la perfetta occasione per riuscire a spendere il minimo indispensabile, nel momento in cui l’utente deciderà di recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto.

Il volantino attuale differisce radicalmente da tutto ciò che abbiamo visto in passato, poiché non è limitato ad uno specifico punto vendita in Italia, ma ad un’ampia porzione di negozi, sebbene comunque gli acquisti non risultino essere effettuabili online sul sito dell’azienda. E’ presente, come al solito, il Tasso Zero, in modo da godere della rateizzazione senza interessi, nel momento in cui si dovessero superare i 199 euro di spesa (previa approvazione).

Trony: questi sono gli sconti più interessanti

Per accedere alla campagna promozionale di Trony è richiesto, prima di tutto, l’acquisto di uno a scelta tra: grande elettrodomestico da almeno 399 euro, in alternativa ad un televisore da almeno 699 euro.

Compiuto il primo step, la strada appare essere completamente in discesa per l’utente, in quanto comunque sarà poi possibile aggiungere un qualsiasi altro prodotto al proprio carrello, per godere in cassa di uno sconto diretto del 50% sul prezzo del meno caro. Attenzione, la riduzione sarà applicata in automatico, non sarà possibile scegliere su quale dispositivo applicarla, ma sarà sempre e soltanto sul listino più basso della coppia.

Sebbene il volantino sia molto semplice da comprendere, abbiamo riassunto qui sotto tutte le pagine, ancora valide in ogni punto vendita sul territorio nazionale.