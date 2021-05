Il processo di aggiornamento di tutto gli smartphone degli ultimi anni all’ultima versione stabile di Android sta continuando per Samsung. L’ultimo smartphone in lista che ha iniziato a ricevere tale aggiornamento è il Galaxy A11, tra i modelli più economici della serie. Si tratta del primo grande passo di build e arriverà insieme all’ultima versione anche dell’interfaccia personalizzata del marchio.

L’aggiornamento del Galaxy A11 per Samsung ha il firmware A115MUBU2BUE1 e al momento non è chiaro il peso. Al contrario degli altri update che sono stati testati prima in Russia, il rilascio di prova sta avvenendo a Panama. Oltre ad Android 11 arriva anche One UI Core 3.1, la versione dell’interfaccia pensata per i modelli meno potenti. Ovviamente a completare il tutto ci pensa anche la patch di sicurezza del mese di maggio di quest’anno.

Samsung aggiorna il Galaxy A11

Come sempre in questi casi è impossibile fornire una data precisa di arrivo dell’aggiornamento a tutti i modelli compatibili. Anche una volta approvato per il rilascio globale, se Samsung non incontrerà problemi come bug o glitch, il sistema Over the Air non permette di stabilire tempi certi. Di solito una volta iniziato, ci mette due settimane prima di raggiungere tutte le unità; dipende anche quante ne sono state vendute e quante sono ancora utilizzate.

Per il resto, Samsung dovrebbe rilasciare anche Android 12 per l’anno prossimo e altre tre anni di patch di sicurezza. Questo è il solito comportamento del colosso per quanto riguarda gli aggiornamenti e non ci si può aspettare niente di più, a meno di un cambio repentino di comportamento nei prossimi mesi.