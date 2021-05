Mibro Color è un nuovo interessante smartwatch, in vendita da poco su Aliexpress e su Youpin, in grado di concentrare al proprio interno ottime specifiche tecniche e funzionalità, ad un prezzo complessivamente ridotto.

Le dimensioni sono complessivamente ridotte, in quanto il quadrante raggiunge 43 x 35 x 10,2 millimetri, con un peso di circa 52 grammi (incluso il cinturino). I materiali utilizzati sono di qualità, in particolare parliamo di metallo, ABS e di silicone gommato per quanto riguarda il cinturino; quest’ultimo ha una larghezza di 20 millimetri, con lunghezza complessiva di 252 millimetri.

Il dispositivo presenta un ampio display da 1.57 pollici, con risoluzione HD, completamente touchscreen e trattamento oleofobico per prevenire lo “sporco” causato dalle impronte. I colori sono vividi ed abbastanza dettagliati, grazie alla tecnologia utilizzata per la sua realizzazione (è anche possibile personalizzare le watchface).

Le funzioni raggiungibili al polso sono sostanzialmente sempre le stesse, sarà possibile contare i passi, le distanze percorse, il monitoraggio del sonno, il battito cardiaco e le calorie bruciate, con alcuni plus da non trascurare. In primis la misurazione della percentuale di ossigeno nel sangue (la cosiddetta saturazione SPO2), una funzionalità molto apprezzata e ricercata nel 2021. In secondo luogo da segnalare la possibilità di avviare oltre 15 modalità di allenamento, differenti tra loro, molto dettagliate in termini di misurazioni raggiungibili.

Mibro Color: smartwatch completo al giusto prezzo

Il Mibro Color è inoltre uno smartwatch completamente impermeabile fino a 5 atmosfere, lo potrete utilizzare tranquillamente sotto la doccia o al mare, senza alcuna difficoltà (fino a 50 metri di profondità per un massimo di 10 minuti).

Tra le altre funzioni da segnalare, il prodotto potrà visualizzare le notifiche, le chiamate, il meteo, le sveglie ed il time/cronometro. La batteria è l’altro componente fondamentale, infatti permette un utilizzo prolungato del Mibro Color, l’utente potrà mantenerlo al polso 24 ore su 24 anche per 14 giorni consecutivi, senza essere minimamente costretto a ricorrere alla ricarica.

Il dispositivo è controllabile dall’applicazione ufficiale, Mibro Fit, compatibile con Android e iOS, e completamente in lingua italiana.

L’acquisto potrà essere completato su YouPin, con questo codice sconto MIBROCOLORZ, oppure su Aliexpress, con lo stesso codice, ad un prezzo finale di 34,99 dollari.