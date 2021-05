Whatsapp continua ad aggiornarsi e l’ultima funzione che si prepara ad essere aggiunta era attesa da molto tempo. Negli anni WhatsApp a volte in modo originale a volte prendendo spunto dei propri concorrenti, si è costantemente aggiornato; cercando, in questo modo, di rimanere al passo con le esigenze degli utenti. Un esempio in tal senso possono essere gli stickers o i messaggi effimeri, che vengono sperimentati in versione beta.

Anche se negli ultimi tempi sta vivendo più bassi che alti soprattutto a causa delle nuove policy sulla privacy, WhatsApp resta comunque uno dei principali strumenti di comunicazione dei giorni nostri. Va da sé che ogni nuovo aggiornamento coinvolge una platea di pubblico o non indifferente; questo in particolare poi sarà gradito da tantissimi utenti.

WhatsApp: arrivano i vocali accelerati

La funzione che dovrebbe sbarcare sulla piattaforma di messaggistica istantanea riguarda le note vocali; se siete stanchi di ascoltare quelle interminabili note vocali inviate dall’amico in crisi d’identità ecco la soluzione. WhatsApp è pronta ad introdurre la possibilità di accelerare le note vocali durante la riproduzione in modo tale da ridurre i tempi di ascolto.

Da quel che sappiamo oltre alla velocità normale, il X1, potranno ascoltare le note audio anche a velocità 1,5X e 2X. Una bella comodità soprattutto per quelli che odiano le note audio; ad oggi questa funzione è disponibile solo ai beta tester ma sicuramente molto presto verrà implementato anche nella versione ufficiale. Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti per poter godere di questa nuova fantastica funzionalità.