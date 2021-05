Quale la migliore tariffa per i clienti TIM, Vodafone, Iliad e WindTre nel mese di Maggio. Anche nel mese di Maggio, i provider mettono a disposizione una serie di vantaggiose offerte con consumi quasi senza limiti e prezzi da ribasso.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le quattro offerte da attivare a Maggio

Una delle prime offerte è quella della TIM Gold Pro. Gli utenti che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS senza limiti verso tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per internet. Il prezzo per il rinnovo a trenta giorni è di di 7,99 euro.

La seconda vantaggiosa offerta nel mese di Maggio per i clienti che desiderano modificare il loro piano telefonico è targata Vodafone. Il gestore inglese mette sul piatto dei nuovi abbonati la Special 100 Giga. I clienti che scelgono questa promozione avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 100 Giga per la connessione internet. Per il prezzo di rinnovo ogni trenta giorni, è prevista una tariffa pari a 9,99 euro.

Anche nel mese di Maggio, contro TIM e Vodafone, Iliad propone la sua Flash 100. In questa circostanza, i clienti che scelgono di attivare una SIM con il provider francese avranno chiamate ed SMS infiniti con 100 Giga per internet. Anche in questo caso, il costo mensile per il rinnovo sarà di 9,99 euro.

La tariffa finale per gli abbonati che effettuano il cambio operatore è la WindTre Star+. Il gestore arancione prevede minuti ed SMS infiniti con 70 Giga per internet e il costo per il rinnovo mensile è di 7,99 euro.