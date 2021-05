La quarta stagione di Stranger Things è stata annunciata davvero molto tempo fa. Però, siamo a conoscenza anche del fatto che sono stati numerosi i ritardi delle riprese, e tutto ciò è dovuto alla pandemia da coronavirus, la quale è andata a colpire duramente diverse produzioni originali della piattaforma Netflix e non solo. Di recente, abbiamo ascoltato le dichiarazioni di alcuni protagonisti in merito alla nuova stagione che sta per uscire e pare che alcune siano di buon auspicio e altre meno.

Sicuramente, la buona notizia è che da poco è uscito il nuovo teaser pubblicato direttamente da Netflix a sorpresa, e questo per non farci mai dimenticare che la season 4 di Stranger Things è davvero in procinto di arrivare.

Stranger Things: la stagione 4 arriverà, ma quando?

Se dobbiamo essere precisi, questo è il secondo teaser della quarta stagione di Stranger Things, essendo che il primo era stato pubblicato a febbraio dell’anno scorso. In questo, però, c’è qualcosa di diverso: ci riporta nuovamente al passato non proprio benevolo di Undici e degli altri bambini che stavano all’interno della struttura segreta. A detta di molti, questo teaser è davvero inquietante.

Il motivo per cui è passato molto tempo tra un teaser e l’altro è sempre riconducibile ai blocchi dati dalla pandemia, essendo che lo stop delle riprese è avvenuto tra febbraio e settembre del 2020. Prima o poi, quindi, dovremmo aspettarci anche un trailer ufficiale da parte della piattaforma statunitense.

Di fatto, Netflix non ha ancora preso in considerazione di annunciare una data ufficiale d’arrivo della serie TV, e sembra anche che le dichiarazioni fatte da uno dei protagonisti non fanno assolutamente ben sperare per l’approdo della fiction in questo 2021.