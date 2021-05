I prezzi del volantino Comet raggiungono a tutti gli effetti livelli quasi mai visti prima, rappresentando la perfetta occasione per godere di sconti speciali sull’acquisto dei migliori dispositivi in circolazione.

Per invogliare il maggior numero di utenti all’acquisto, Comet ha deciso di rendere disponibile la campagna promozionale, oltre che in ogni negozio, anche direttamente sul proprio sito ufficiale. In questo modo sarà possibile ricevere la merce al domicilio, senza spendere nemmeno un centesimo, solo però nel momento in cui l’ordine avrà superato i 49 euro (in caso contrario vene richiesto un versamento minimo).

Correte subito sul nostro canale Telegram ufficiale, sono disponibili per voi tantissimi codici sconto Amazon ed una infinità di prezzi bassi.

Comet: quali sono i prezzi da non perdere di vista

I prezzi migliori del volantino Comet toccano tutte le fasce della telefonia mobile, i top di gamma sono coinvolti, sebbene le cifre finali siano pericolosamente vicine ai listini dello stesso periodo. In particolare risultano essere acquistabili i vari Galaxy S21 5G, al prezzo finale di 729 euro, come anche iPhone 12, raggiungibile pagandolo 839 euro, oppure il più economico (e datato) iPhone XR, disponibile all’acquisto a 579 euro.

Coloro che invece vorranno acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, potranno affidarsi a prodotti relativamente meno costosi, in quanto rientrano quasi tutti nei 400 euro di spesa. Tra questi annoveriamo Galaxy A32, Wiko View 4 Lite, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo A74 o Samsung Galaxy A12.

I dettagli dell’ottima campagna promozionale sono perfettamente reperibili sul sito ufficiale dell’azienda, o aprendo le pagine che trovate nel nostro articolo.