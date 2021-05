Il gestore WindTre è solito proporre alcune delle sue offerte più economiche ai clienti più giovani. Gli utenti aventi età massima 16 anni, ad esempio, hanno la possibilità di scegliere tra le differenzi opzioni WindTre Junior, mentre i clienti under 30 hanno a disposizione le due offerte Young e Young 5G. Quest’ultima opzione è una delle migliori tariffe disponibili e, a soli 14,99 euro al mese, permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

WindTre Young e Young 5G: costo e attivazione per i nuovi clienti under 30!

L’offerta WindTre Young 5G permette di ottenere ogni mese 100 GB di traffico dati a un costo di 14,99 euro al mese e non prevede spese di attivazione. Il costo di rinnovo, però, dovrà essere saldato attraverso una delle modalità di pagamento suggerite da WindTre, in quanto disponibile esclusivamente in versione Easy Pay.

I nuovi clienti aventi età massima 30 anni, dunque, dovranno scegliere di affrontare le spese tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

La tariffa WindTre Young prevede modalità di pagamento analoghe ma richiede un costo di rinnovo più basso. I nuovi clienti possono ottenerla a soli 11,99 euro al mese e ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati

L’attivazione delle due offerte WindTre può essere effettuata presso tutti i punti vendita del gestore. Sarà necessario affrontare una spesa di 10,00 euro per ottenere la nuova SIM e il primo rinnovo anticipato dell’opzione richiesta.