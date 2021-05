Whatsapp: questi trucchi renderanno speciale la vostra esperienza sull'app

L’app di messaggistica più famosa al mondo, meglio conosciuta come Whatsapp, è in circolo da anni. Ciò vale a dire che le “istruzioni d’uso” sono ormai risapute. Ma c’è qualcosa che ancora sfugge: dei trucchi misteriosi che vi permetteranno di conoscere l’app a 360 gradi.

WhatsApp: ecco le funzioni che non tutti conoscono

Ancor prima di elencare i segreti dell’app, ripercorriamo il suo percorso negli anni. Come ben sappiamo, trattasi di un’applicazione informatica di messaggistica istantanea centralizzata realizzata nel 2009 da WhatsApp Inc. Questa dal 19 febbraio 2014 ha preso parte del gruppo Facebook Inc. Inizialmente era stata creata per l’utilizzo da dispositivo mobile, successivamente però è arrivata anche la versione per computer desktop.

Dopo avervi ricordato la storia di Whatsapp, è arrivato il momento (“finalmente” direte voi) di svelare le funzionalità che non tutti conoscono. Tra le più intriganti, soprattutto per chi odia ascoltare i messaggi vocali eterni dei propri amici, vi è quella arrivata da pochissime settimane. Stiamo parlando della possibilità di velocizzare i messaggi vocali. In che senso? Anziché passare ore sulla chat, basterà aumentare la velocità dell’audio con un solo click.

Un altro trucco “salvavita” che vi darà modo di risparmiare tempo e pazienza, riguarda i tanti gruppi che puntualmente mettete in modalità silenziosa. Molto spesso capita di essere aggiunti da parte di estranei in gruppi misteriosi. Ebbene, per porre fine a questa condanna, basterà cliccare sulle impostazioni e scegliere l’opzione che vi permetterà di scegliere a quali chat di gruppo essere aggiunto.

Insomma, WhatsApp è in continuo sviluppo e, come dimostrato, non ha intenzione di fermarsi proprio sul più bello.