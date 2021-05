Le occasioni racchiuse nel nuovissimo volantino di Unieuro promettono un risparmio notevole su ogni acquisto che l’utente effettuerà recandosi personalmente in negozio, o sul sito ufficiale.

Il pregio più grande della campagna promozionale è la sua versatilità, ovvero la capacità di offrire al cliente la possibilità di completare l’ordine dove vuole, senza limitazioni o distinzioni particolari. Inoltre, per coloro che richiederanno la consegna a domicilio, è prevista la spedizione gratis, solo nel momento in cui si supereranno i 49 euro.

Unieuro: il risparmio è garantito, ecco le nuove offerte

Con Unieuro tutti gli utenti hanno la possibilità di risparmiare, anche sull’acquisto di un top di gamma, sebbene in quel caso il prezzo sia molto vicino al listino dello stesso periodo. Sarà possibile accedere ai vari Galaxy S21, Xiaomi Mi 11 o anche Oppo Find X3 Pro, pagandoli comunque cifre relativamente elevate.

In alternativa si consiglia di puntare alla fascia entro i 400 euro, dove sarà possibile spaziare tra i vari Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A73, Oppo Reno 4, Realme C21, Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo A94, Oppo A52 o anche Oppo A73.

Ogni singolo prodotto in promozione viene distribuito in versione completamente no brand, con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi. Il dettaglio della campagna promozionale oggetto del nostro articolo è visionabile direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa, ricordandovi che gli acquisti potranno essere effettuati indistintamente in negozio o tramite l’e-commerce.