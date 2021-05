Tutti i prodotti effettivamente inclusi nel volantino Trony sono scontati al 50%, una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, rappresentante la perfetta occasione per mettere le mani sui dispositivi che sempre avete desiderato.

Il risparmio, a differenza di quanto effettivamente visto in passato, è raggiungibile in ogni negozio sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. L’unico appunto da tenere bene a mente riguarda l’impossibilità di completare l’acquisto sul sito ufficiale, tutto il resto è lecito, come ad esempio la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa.

Trony: come funziona la campagna

Il funzionamento del meccanismo della campagna è più semplice del previsto; l’utente dovrà recarsi in un qualsiasi negozio ed aggiungere al proprio carrello un grande elettrodomestico o un televisore, spendendo almeno 399 o 699 euro.

Fatto questo potrà scegliere un qualsiasi secondo prodotto, senza distinzioni in termini di categorie merceologiche o limitazioni di prezzo, ricevendo successivamente in cassa uno sconto del 50% sul listino del meno caro.

Prestate attenzione, la riduzione non potrà essere scelta, verrà sempre applicata in automatico sul prodotto della coppia che presenta il prezzo inferiore. Ad esempio, acquistando un televisore da 700 euro, ed uno smartphone da 400 euro, per un totale di 1100 euro; grazie alla promozione si spenderanno 900 euro, in quanto il terminale mobile verrà passato a 200 euro al posto dei canonici 400.

Il volantino Trony potete comunque sfogliarlo qui sotto per maggiori informazioni.