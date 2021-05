Proprio in alternativa alla promozione Flash 100 di Iliad, TIM propone ora due ricaricabili vantaggiose.

TIM anche in questo mese di Maggio vuole essere protagonista nel mercato e nel settore della telefonia mobile. Il gestore italiano ha deciso di lanciare delle offerte molto vantaggiose, con l’obiettivo di porre un freno all’avanzata oramai incontrastata di Iliad.

TIM, le due migliori tariffe da attivare a Maggio

Tra le offerte più importanti che TIM mette a disposizione degli utenti spicca la Gold Pro. Gli abbonati che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 70 Giga per navigare in internet. Molto vantaggioso sarà anche il costo di rinnovo della Gold Pro: gli utenti dovranno spegnere soltanto 7,99 euro ogni trenta giorni.