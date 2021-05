Continuano a te se ti fanno per l’uscita dell’ultima stagione di The Walking Dead; stiamo parlando ovviamente della serie TV che racconta dei sopravvissuti ad un apocalisse zombie che ha distrutto il pianeta e la civiltà umana.

Il programma come tutti i fan sapranno, si spira alla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman e disegnata da Tony Moore e Charlie Allard. Lo show dunque, dopo 10 anni di pubblicazione si prepara al gran finale con con l’11ª stagione. The Walking Dead è una serie con tanti alti e bassi; gli va però, senza ombra di dubbio, riconosciuto il merito di aver riportato in auge il filone horror, e nello specifico quello zombie, sul piccolo schermo.

The Walking Dead: le ultime news sulla prossima stagione

Mentre i fan si godono la fine della quinta stagione dunque si preparano anche al gran finale di The Walking Dead; l’11ª a stagione della serie TV sarà presto disponibile la data di lancio è stata fissata per il 22 agosto siamo dunque a pochi mesi dal lancio ufficiale della fine dello show.

E per celebrare la fine dello show e il suo percorso decennale lo stesso Scott Gimble, CEO di MC Network, si è lasciata andare a dolci parole nei confronti di tutta la produzione. Ecco quanto dichiarato: “Sono trascorsi 10 anni da quando abbiamo iniziato.ciò che è certo è che questa serie riguarda i vivi.realizzato da un cast appassionato questo show avuto un team di scrittori, produttori è una troupe straordinari.il tutto dando vita alla visione di Robert Kirkman“.