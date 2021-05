Non solo film e serie TV per la nota piattaforma di streaming. Stando ad un report pubblicato da Protocol, infatti, sembra che Netflix abbia intenzione di lanciare una nuova piattaforma social, in cui gli utenti potrebbero discutere e scoprire di più riguardo al vasto catalogo disponibile, ovvero N-Plus.

Netflix sta pensando a N-Plus, una nuova piattaforma per gli utenti

In futuro potrebbe arrivare una novità non di poco conto in casa Netflix. Come già accennato, infatti, Protocol ha pubblicato un report in cui è stato rivelato il possibile debutto di N-Plus, la nuova piattaforma social dell’azienda. Nello specifico, gli utenti avrebbero ricevuto un sondaggio in cui si parlava proprio di questa nuova piattaforma. Secondo quanto riportato, “N-Plus è un futuro spazio online dove si potrà conoscere di più su tutti gli show di Netflix più amati e su tutto ciù che li riguarda”.

Un portavoce dell’azienda ha comunque riferito che per il momento si è trattato soltanto di un sondaggio destinato al pubblico sulle varie possibilità che sta esplorando l’azienda. Per questo, non abbiamo alcuna certezza al momento che questa nuova piattaforma social diventi effettivamente realtà. Nonostante questo, dal sondaggio pubblicato è emerso che eventualmente N-Plus potrebbe diventare il luogo in cui gli utenti potranno conoscere più cose sui contenuti più noti di Netflix, come dietro alle quinte, trailer o approfondimenti. Oltre a questo, la piattaforma potrebbe anche includere podcast e playlist delle musiche presenti sulle serie tv o film più celebri.

Staremo a vedere se questa ipotetica nuova piattaforma social targata Netflix vedrà realmente la luce.