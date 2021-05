I prezzi del nuovo SottoCosto di MediaWorld sono davvero speciali, permettono ai consumatori di raggiungere l’acquisto di un elevatissimo numero di prodotti, riuscendo nel contempo a spendere molto meno del previsto.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, risulta essere perfettamente fruibile in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, oltre che naturalmente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. La spedizione presso il domicilio, tuttavia, è da ritenersi a pagamento, indistintamente dal livello di spesa effettivamente raggiunto.

MediaWorld: questi sono gli sconti da non perdere

Gli sconti MediaWorld da non perdere toccano prima di tutto i prodotti di casa Apple, qui gli utenti potranno effettivamente pensare di acquistare un iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini o iPhone 11, pagandoli rispettivamente 1299, 1099, 729 e 679 euro.

In alternativa è possibile virare verso il mondo Android, rappresentato fedelmente da ottimi prodotti in vendita a cifre complessivamente accessibili, si spenderanno al massimo 469 euro, ma si potrà spaziare tra OnePlus Nord N10, Vivo Y11s, Xiaomi Mi 11 Lite, TCL 10 SE, Samsung Galaxy A12, Motorola Moto E7, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Mi 10T pro, Oppo Reno 4Z o similari.

I singoli prodotti commercializzati da MediaWorld risultano essere perfettamente disponibili con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nella medesima location di acquisto, oltre naturalmente ad essere disponibili in versione no brand, quindi gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico.

Il volantino lo potete visionare direttamente tramite le pagine sottostanti.