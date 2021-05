Iliad si prepara a compiere il suo terzo compleanno in Italia. Il provider francese ha deciso di lanciare ancora una volta il segno nel nostro paese e si prepara ad effettuare una nuova rivoluzione. L’impegno di Iliad nel settore della telefonia fissa è oramai sempre di più una realtà consolidata.

Iliad, cosa cambia con l’arrivo della Fibra ottica

Le offerte di Iliad per la Fibra Ottica arriveranno a breve. Le indiscrezioni delle ultime settimane sono state confermate in pieno e ora difatti ci si attende soltanto una conferma formale. Anche con la telefonia fissa l’ideologia di Iliad resterà la tessa. Proprio come le offerte per la telefonia mobile anche le tariffe per la Fibra ottica saranno caratterizzate da prezzi in forte ribasso.

Gli asset strategici per il lancio ufficiale di Iliad nel campo della telefonia fissa già sono pronti. Il gestore ha scelto come suo partner Open Fiber. In questo caso la scelta del provider francese è speculare rispetto a quella di WindTre e Fastweb. Sarà la società di Enel e CDP a fornire assistenza logistica al gestore per l’effettiva distribuzione delle rete sul suolo italiano.

Sempre Iliad può inoltre beneficiare dell’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Con l’ok da parte del dicastero, si attendono soltanto ulteriori indicazioni per una tempistica ufficiale.

Sino a questo momento, Iliad ancora non ha presentato una roadmap per il lancio della Fibra ottica in Italia. Gli utenti però sono molto fiduciosi riguardo le tempistiche già entro l’estate si attendono importanti novità. Gli occhi sono puntati prevalentemente a Giugno.