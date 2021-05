Expert raccoglie le migliori offerte in un volantino molto interessante, perfettamente fruibile in ogni luogo sul territorio nazionale, e senza limitare le possibilità di acquisto a specifici utenti.

L’accesso alla campagna promozionale, come ampiamente sottolineato, sarà possibile anche sul sito ufficiale di Expert stessa; i prezzi non cambieranno, ma sarà solamente necessario pagare le spese per la consegna a domicilio, una piccola limitazione per la comodità di non doversi spostare dal divano della propria abitazione.

Aprite subito questo link e collegatevi al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, troverete un elevato numero di offerte quasi gratis disponibili su Amazon.

Expert: la spesa è minima su tantissimi prodotti

I prodotti in promozione da Expert spaziano nelle più svariate categorie merceologiche, partendo difatti dai top di gamma della telefonia mobile, quali possono tranquillamente essere Samsung Galaxy S21, Xiaomi Mi 11 o iPhone 12 Pro Max, in vendita rispettivamente ai prezzi d 729, 799 e 1249 euro.

Il risparmio migliore però si ottiene riducendo di molto la spesa finale, rientrano infatti nei 400 euro, potrete pensare di mettere le mani su Motorola G20, Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo A74, Samsung Galaxy A12 o similari.

Interessati sono infine gli sconti pensati da Expert per gli utenti che vorrebbero acquistare un wearable, a tutti gli effetti sono disponibili svariati modelli molto allettanti, come Huawei Watch Fit a 79 euro, Huawei Watch GT 2 a 119 euro, Huwaei Band 4 Pro a 44 euro, Samsung Galaxy Watch Active a 129 euro, Galaxy Watch3 a 349 euro, Garmin Forerunner 45, garmin Venu SQ, Fitbit Sense, Versa 3 o Charge 4 e tantissimi altri ancora.

Se volete approfondire il volantino Expert dovete comunque pensare di aprire le pagine che trovate nel nostro articolo.