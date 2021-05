Comet ha risvegliato gli sconti, ha lanciato una campagna promozionale decisamente interessante, tramite la quale riuscire a scontare i migliori prodotti in circolazione, portandoli a prezzi decisamente più bassi del normale.

Tutte le riduzioni di prezzo, come era lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, sono disponibili in ogni punto vendita in Italia, nonché direttamente sul sito ufficiale di Comet. Gli utenti che opteranno per un acquisto tramite l’e-commerce, potranno inoltre godere della spedizione gratuita presso il domicilio, quando la spesa supererà i 49 euro.

Comet: quali sono i migliori sconti

I migliori sconti del volantino Comet partono prima di tutto dalla fascia più alta della telefonia mobile, ovvero dai modelli che ognuno di noi vorrebbe acquistare, ma che pochissimi effettivamente si possono permettere. Tra questi troviamo chiaramente il Samsung galaxy S21 5G, in vendita a 729 euro, come anche iPhone 12 disponibile all’acquisto a 839 euro o iPhone XR, commercializzato a soli 579 euro.

Le altre occasioni della campagna toccano la fascia più bassa della telefonia mobile, in particolare rientrano nei 500 euro di spesa, garantendo l’accesso a Galaxy A32, Oppo A74, Xiaomi Mi 11 Lite, Wiko View 4 Lite, xiaomi Redmi Note 10, Samsung Galaxy A12 e similari.

Tutti i prodotti sono al solito commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nella stessa identica location di acquisto. Il volantino può essere sfogliato dettagliatamente aprendo le immagini che abbiamo inserito per voi direttamente nel nostro articolo.