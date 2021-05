Pochi giorni fa Bill Gates e Melinda Ann French hanno annunciato al mondo la loro separazione con un post su Twitter. Ovviamente è stata una notizia che è rimbalzata in tutto il mondo. Oltre a tutto quello che ha fatto nella vita Bill, la coppia ormai è nota per le grandi opere filantropiche che portavano avanti con l’ente che prende il nome di entrambi.

Oltre a questo, la notizia ha anche fatto scatenare il web che ha iniziato a sfornare meme su meme e non solo. Negli ultimi giorni Bill Gates ha fatto capolino su Tinder. Non solo un account, ma moltissimi e in tutto il mondo. Non c’è neanche da sottolineare che non si tratta di lui, ma ovviamente lo scherzo esploso arrivando a raggiungere proporzioni enormi.

Bill Gates su Tinder: dai vaccini al sugar daddy

Nei vari finti account di Bill Gates le descrizioni spaziavano dalla pandemia in corso al semplice fatto di essere multi miliardario. Si parla della possibilità di fornire dosi extra di vaccino Covid-19, di poter offrire una enorme quantità di soldi per altre prestazioni e tanto altro.

Ecco alcuni esempi:

“Sono ancora ricco. Non ho letto la tua biografia perché so cosa dicono tutti. – Adoro i cani, la pizza, non cerco allacciamenti bla bla bla -, noioso. Ho visto alberi con più personalità”

“Office365, vaccini, ragazze noiose senza personalità (ho sentito che qui ne è pieno). Non mi piace: iMacs, Anti-vaxxers, Google docs”.

Sicuramente Bill non si sarà offeso per tutto anche questo e magari si è fatto qualche risata. Nel frattempo, sicuramente, da qualche parte del mondo un finto account di Bill Gates è stato matchato con un finto account della Regina Elisabetta. Magari per chi è dietro a questi account è anche nata una vera storia d’amore.