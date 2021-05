Far sì che la batteria del proprio smartphone riesca a durare un po’ in più del normale non è sicuramente compito facile. Nonostante i produttori nell’ultimo periodo abbiano cercato di aumentare l’autonomia della suddetta, anche tramite qualche passaggio via software, sono ancora tanti gli utenti che lamentano di problematiche del genere. Quindi, come riusciamo ad aumentare l’autonomia della batteria del proprio smartphone?

Purtroppo per noi, una vera e propria ricetta non è ancora esistente, e forse non lo sarà mai. Però, almeno, in base alle esperienze che abbiamo fatto in merito, possiamo sicuramente fornirvi dei consigli utili per riuscire a capire come possiamo ottenere qualche minuto in più dalla nostra batteria. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Batteria smartphone: come prolungare la durata della batteria

Ovviamente, un ruolo molto importante sulla batteria ce l’ha inevitabilmente la luminosità che riguarda lo schermo. Infatti, la disattivazione della funzione “Luminosità automatica“, potrebbe andare essere una buona mossa da mettere in atto in tal senso. Poi, con un maggiore controllo dello smartphone, essendo che la luminosità comunque gioca un ruolo molto importante, è sempre possibile andare a risparmiare qualcosa.

Possiamo stare tranquilli per quanto riguarda le connessioni Bluetooth LE. Dato che sono low energy, la loro attivazione non comporta un esagerato consumo dalla batteria, quindi possiamo anche evitare di disattivarlo. Questo riguarda anche il WiFi, il quale consuma molta meno energia rispetto all’LTE. Il discorso, invece, cambia se andiamo a parlare del 5G, il quale andando ad effettuare il download e l’upload di dati a maggiore velocità inevitabilmente tende a sottrarre più energia dalla batteria.

Un’altra cosa che influiscono particolarmente sono le app in background. Per questo, il nostro consiglio è quello di andare a disabilitare gli aggiornamenti in background, poiché il download dei dati può andare a provocare un severo consumo di energia da parte del nostro dispositivo.