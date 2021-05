Wi-Fi gratis: il progetto prosegue con tante nuove aggiunte, ecco dove

Il progetto Piazza Wi-Fi Italia sta portando grandi risultati in giro per l’Italia con tante nuove aggiunte in più regioni. Questa volta secondo quanto riportato dagli organi ufficiali, nel Trentino sarebbero stati installati tanti punti di accesso.

Saranno quindi molte di più le probabilità di trovare una connessione gratuita in giro per le strade e per le piazze vicino ai centri abitati o dove c’è più concentrazione di utenti. Si punta chiaramente a migliorare molto la situazione proprio per permettere ai cittadini di avere più opportunità anche fuori dal loro ambiente domestico o senza il bisogno di utilizzare la connessione delle proprie schede SIM.

Achille Spinelli, assessore provinciale allo sviluppo economico, avrebbe dichiarato di aver aggiornato i vari sindaci sulla diffusione e sullo sviluppo della fibra ottica. È stata inoltre presentata l’implementazione della rete Wi-Fi, il tutto per garantire anche una parità di accesso e sviluppo a tutti, compresi giovani e imprese.

Wi-Fi Italia: grandi miglioramenti per il Trentino che acquisisce tanti nuovi punti di accesso

Non hanno tardato ad arrivare anche le dichiarazioni di Kussai Shahin, direttore generale di Trentino digitale:

“Trentino Digitale è impegnata, con le sue competenze tecniche, nella progettazione e realizzazione degli interventi necessari per garantire la concretizzazione delle strategie e le iniziative della Provincia, in collaborazione con tutti gli attori. L’obiettivo è la digitalizzazione del territorio trentino e la diffusione dei servizi digitali nei Comuni, anche come elemento di attrattività e competitività“.

L’impegno dell’azienda sarà dunque quello di contribuire ad una vera e propria trasformazione digitale.