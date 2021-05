WhatsApp: tre funzionalità esclusive e nascoste che potete ottenere gratis

WhatsApp risulta l’applicazione che gli utenti utilizzano di più quando sbloccano il proprio smartphone, cosa ormai normale. Tutti infatti ogni giorno hanno contatti con una o più persone, i quali avvengono sistematicamente utilizzando la celebre piattaforma colorata di verde.

Secondo alcune statistiche gli utenti sarebbero cresciuti negli ultimi anni, toccando la spaventosa cifra di quasi 2 miliardi. Tutto questo è pura normalità visto che WhatsApp ha svolto la funzione di apripista nel mondo della messaggistica istantanea, con le varie applicazioni rivali che ora si stanno pian piano facendo sotto. All’interno di WhatsApp ci sono poi tantissime altre funzioni, le quali spesso rivestono un ruolo di primo piano. Tutti coloro che sono appassionati alle feature di contorno, devono sapere che ce ne sono alcune nascoste. Queste possono essere utilizzate semplicemente passando per il web, dove saranno disponibili delle applicazioni di terze parti.

WhatsApp: con queste tre funzioni avrete tante nuove opportunità

La prima funzionalità che in molti stanno testando già da diverso tempo riguarda la possibilità di spiare i movimenti delle persone. Il tutto ovviamente attraverso WhatsApp, conoscendo orari di entrata e uscita delle persone che si vogliono controllare. L’app in questione è Whats Tracker, la quale permette di ricevere una notifica quando la persona controllata entra o esce.

A seguire c’è un’altra applicazione molto interessante, la quale va a contrapporsi ad una funzione di WhatsApp. WAMR offre infatti l’opportunità di recuperare i messaggi che vengono cancellati a posteriori in una conversazione.

Infine ecco il mantello dell’invisibilità, ovvero Unseen. Con questa nuova applicazione potrete leggere i messaggi in arrivo su WhatsApp senza accedere all’applicazione originale. Non aggiornerete il vostro ultimo accesso e non risulterete online.