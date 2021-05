Ci sono sempre novità all’orizzonte per WhatsApp, soprattutto tra quelle che sono in fase di sviluppo. La più rilevante di cui parliamo da tempo è il supporto multi-dispositivo.

Nelle ultime ore infatti, è trapelata una nuova funzionalità che potrebbe riguardare proprio tale supporto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp sempre più vicina al supporto multi-dispositivo

Stando a quanto emerso dal teardown svolto da WABetaInfo sulla più recente versione di WhatsApp Beta per Android, ovvero la build 2.21.10.6, il team sarebbe a lavoro per implementare una nuova funzionalità di sincronizzazione. Questa avrà lo scopo di sincronizzare i contenuti chat relativi a uno specifico account su più dispositivi. Probabilmente si servirà del supporto del backup su Google Drive per funzionare e dovrebbe essere una parte fondamentale del supporto a più dispositivi con lo stesso account.

Sembra inoltre che alcune operazioni non verranno sincronizzate: ad esempio non verrà sincronizzata la cancellazione di un’intera chat, così come non funzionerà quando si eliminerà un messaggio solo per un account. La sincronizzazione avrà invece effetto quando si cancellerà il messaggio anche per il destinatario.

La funzionalità che abbiamo appena visto non è nella sua forma definitiva e potrebbe variare, almeno fintanto che non verrà completato il supporto multi-dispositivo per WhatsApp. Torneremo ad aggiornarvi non appena emergeranno ulteriori novità, anche perché vi ricordo, che si tratta di indiscrezioni, che non sempre si traducono in realtà. State comunque connessi per non perdervi neanche un aggiornamento!.