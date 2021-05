Vodafone è sempre uno dei provider protagonisti nel settore della telefonia mobile. L’operatore inglese ha deciso ancora una volta di attirare l’attenzione di nuovi clienti con promozioni low cost, orientate per la portabilità del numero. L’obiettivo di Vodafone è quello di contrastare gestori come Iliad, TIM e WindTre.

Vodafone, la tariffa a costi mai così bassi con 100 Giga

Nel corso delle prossime settimane, gli utenti potranno ancora scegliere la vantaggiosa iniziativa Special 100 Giga. Gli abbonati che optano per questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 100 Giga per navigare in rete. Il costo previsto sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Per la Special 100 Giga, gli abbonati di Vodafone dovranno anche aggiungere un ulteriore extra dal valore di 10 euro per l’attivazione della SIM. Il costo di rinnovo mensile per la tariffa sarà però bloccato, almeno durante i primi sei mesi di contratto.

La richiesta di attivazione per la Special 100 Giga dovrà pervenire in uno store ufficiale del gestore inglese. Soltanto agli attuali clienti di Iliad è garantita la possibilità di attivare questa particolare tariffa anche attraverso i canali online del provider.

Oltre a Special 100 Giga, tutti coloro che desiderano attivare un piano tariffario con Vodafone potranno beneficiare della Special 50 Giga. Le soglie di consumo di questa storica promozione del gestore inglese sono confermate. Gli utenti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione internet. Anche il prezzo mensile per il rinnovo prevede sempre una base dal valore di 7,99 euro.