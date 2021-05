Vodafone supera la concorrenza con tre offerte: minuti, giga e 4.5G

Di fronte alla continua attività degli altri gestori, Vodafone non vuole passare in secondo piano. Dopo aver perso numerosi utenti per mano di aziende come Iliad, la celebre realtà anglosassone vuole tornare a scandire i ritmi della telefonia mobile. Ricordiamo infatti che in tutta Europa Vodafone è uno dei gestori più utilizzati e valutati positivamente.

Per tale ragione il gestore ha scelto di lanciare tre offerte per propiziare un rientro dei suoi vecchi clienti.

Vodafone: nuove offerte in arrivo per tutti gli utenti che vogliono rientrare

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited