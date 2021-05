Una denuncia arriva da parte di moltissimi clienti di Vodafone in queste settimane di primavera. Tanti abbonati infatti stanno scoprendo un aumento di prezzo che ha caratterizzato una delle tariffe più popolari e più celeri del gestore inglese. Già da qualche mese, infatti, Vodafone ha deciso di aumentare i costi della sua Special 50 Giga.

Vodafone, così aumentano i costi di questa tariffa molto popolare

A partire dalla fine dello scorso inverno, per la maggior parte degli utenti con Special 50 Giga è scattato un rincaro sui costi dal valore di 2 euro. Lo schema previsto dall’operatore britannico è molto semplice: al posto di 7,99 euro gli utenti dovranno pagare ora 9,99 euro per il rinnovo della tariffa. Previsto invece un prezzo odierno di 8,99 euro per chi sino a Gennaio spendeva 6,99 euro per il rinnovo.

Al netto di prezzi maggiorati, in questa determinata circostanza Vodafone non ha previsto modifiche ai consumi della tariffa. Per tal ragione, i clienti con Special 50 Giga continueranno a beneficiare di chiamate senza limiti per messaggi e chiamate con la presenza di 50 Giga per navigare in internet sotto rete 4G.

In linea con le direttive di altre tornate di rimodulazioni, queste regole tendenzialmente valgono per gli utenti Vodafone che hanno attivato la tariffa da oltre un anno. E’ bene ribadire le nuove politiche previste dall’operatore britannico per tutti i nuovi clienti. Vodafone, infatti, ha lanciato la garanzia di un prezzo bloccato per gli abbonati che attivano una nuova tariffa. Il costo fisso sul rinnovo della ricaricabile è previsto nel primo semestre.