Il nuovo volantino Trony non vuole assolutamente sentire ragioni, vuole essere la più valida alternativa alle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, promettendo sconti importanti su tantissimi prodotti.

La soluzione che andremo a raccontarvi è da considerarsi valida ovunque sul territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli particolari. La scadenza è fissata al 26 maggio 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte effettivamente disponibili; gli utenti non potranno accedere agli stessi identici prezzi tramite il proprio sito ufficiale, come al solito quando parliamo di Trony.

Trony: quanti sconti, gli utenti sono felicissimi

Gli utenti di Trony sono felicissimi di avere l’opportunità di accedere ad un elevato quantitativo di offerte e di prezzi bassi, con sconti fissi del 50% sul singolo prodotto. Avete capito bene, l’azienda ha deciso di riesumare uno dei meccanismi più apprezzati e richiesti dalla popolazione.

Per parteciparvi sarà necessario acquistare prima di tutto un grande elettrodomestico o un televisore, spendendo rispettivamente almeno 399 o 699 euro; fatto questo, sarà poi possibile aggiungere un secondo prodotto al carrello, ed il meno caro della coppia verrà pagato al 50% rispetto al prezzo originario di listino.

Il tutto è molto più semplice del previsto, per comodità facciamo un piccolo esempio; ipotizziamo di acquistare una lavatrice da 400 euro ed uno smartphone da 600 euro, per un totale di 1000 euro. Lo sconto verrà applicato direttamente sull’elettrodomestico, di conseguenza lo si pagherà solamente 200 euro, per un totale di 800 euro al posto dei suddetti 1000.

Il dettaglio della campagna promozionale è disponibile qui sotto.