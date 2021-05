Top Hopper, uno degli attori protagonisti di The Umbrella Academy, ha rilasciato recentemente alcune dichiarazioni, e pare che non siano proprio rassicuranti. Infatti, sembra che ci vorrà ancora del tempo affinché le riprese della serie TV si possano concludere. Intanto, Elliot Page manda un saluto a tutti i fan andando a pubblicare delle foto dal dietro le quinte.

Infatti, colui che interpreta Vanya Hargreeves, ha condiviso una sua foto su Instagram proveniente dal set, dove lo vediamo appoggiato con la schiena al lato del trailer, mentre probabilmente è al sole in un momento di pausa. Ovviamente, il tutto sempre con indosso la mascherina, rigorosamente personalizzata con il logo dello show di Netflix.

The Umbrella Academy: non è ancora chiaro quando tornerà la terza stagione

Nella didascalia del post ha scritto “Vi mando un po’ di affetto”. Naturalmente, le risposte dei fan, amici e colleghi non sono di certo mancate, le quali hanno mostrato altrettanto affetto per l’attore, il quale proprio di recente ha dichiarato pubblicamente di essere tasngender.

Ci sono ancora poche informazioni per quanto concerne la season 3 di The Umbrella Academy, ma sicuramente è lecito aspettarsi degli episodi eccezionali come quelli delle due stagioni scorse. Questo anche dal fatto che sul finire della season 2, i fratelli Hargrevees sembra che siano riusciti a tornare indietro nel tempo e salvare il mondo, ma al contempo la situazione è decisamente peggiorata.

La serie di Netflix sicuramente avrà in serbo per noi tantissime novità, soprattutto dopo che le due stagioni (disponibili ora sulla piattaforma californiana) sono state davvero estremamente scoppiettanti.