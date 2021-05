Oggi tutti vogliono essere sempre connessi, ma soprattutto farlo con smartphone al top o cosiddetti top di gamma. Tuttavia funzionalità e tecnologie all’avanguardia molto spesso cozzano con la durata della batteria. Ecco perché sempre più utenti, pur avendo tra le mani uno smartphone di fascia alta, si ritrovano già a metà giornata con la batteria scarica. Ad ogni modo forse c’è un prezioso alleato che alcuni hanno trascurato, ma che potrebbe rivelarsi molto utile proprio in questi casi. Ecco di cosa si tratta, come funziona e se può danneggiare, come dicono alcuni, lo smartphone.

La ricarica veloce: un prezioso alleato per i nostri smartphone

Uno dei più preziosi alleati per il nostro smartphone è la ricarica veloce. Questo piccolo gioiello invisibile della tecnologia permette di ricaricare il proprio dispositivo completamente scarico in circa 5 minuti portando la batteria quasi al 50%. Ma come funziona questo sistema?

Cercando di spiegarlo nel modo più possibile, questo procedimento può essere sintetizzato in questo modo. Quando si collega il caricabatterie allo smartphone, l’energia di casa comincia a ricaricarlo. Ovviamente l’alimentatore ridimensiona la corrente elettrica rendendola innocua alle componenti del telefonino. Altrimenti il rischio sarebbe quello di rovinarli e alla peggio creare un corto circuito bruciandoli.

La ricarica veloce in questo caso aumenta la potenza di wattaggio in entrata così che la batteria va ad assorbirla più velocemente. In questo modo i tempi di ricarica si abbassano notevolmente dando velocemente vita allo smartphone. All’interno, dei chip gestiscono il flusso di corrente così da rendere innocua questa maggiore potenza.

La ricarica veloce è sicura?

Alcuni sono preoccupati che la ricarica veloce possa danneggiare lo smartphone o accorciare la vita della batteria. Contrariamente a quanto si possa pensare, introdurre energia con maggiore wattaggio non solo non fa male, ma migliora la salute della batteria.

Ormai infatti tutti producono i loro smartphone dotati della ricarica veloce. Questo anche perché è una delle funzionalità più richieste e apprezzate dagli utenti. Se avete problemi con la batteria del vostro smartphone potrebbero esservi utili questi pratici consigli per aumentarne la durata.