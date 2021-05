MediaWorld festeggia i suoi primi 30 anni di attività con un bel Sottocosto lungo una settimana, e tra i protagonisti c’è anche Samsung Galaxy A52.

La promozione in questione è attiva da ieri 7 maggio fino al 16 maggio 2021 e nel caso dello smartphone Samsung prevede uno sconto di ben 80 euro sul prezzo di listino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy A52 proposto da MediaWorld con uno sconto di 80 euro

Per la precisione il prezzo passa dai 379 euro di listino ai 299 euro previsti grazie allo sconto applicato da MediaWorld. Lo smartphone è disponibile nelle sue tre colorazioni: nero, celeste o viola. Si tratta di uno dei più recenti dispositivi Samsung, che, come specificato nella nostra recensione, riesce a racchiudere tutte le caratteristiche fondamentali in un prezzo più che abbordabile. E a 299 euro risulta anche più goloso.

Galaxy A52 vanta display Super AMOLED da 6,5″ a risoluzione Full HD+ fino a 90 Hz, con a bordo Snapdragon 720G e ben 4 fotocamere posteriori, mentre quella frontale è incastonata in un foro in alto, proprio come tutta la serie di S21. La batteria è da ben 4.500 mAh, e c’è anche la certificazione IP67.

La consegna è prevista entro venerdì 14 maggio, ma potete anche scegliere il ritiro gratuito in negozio. C’è anche la possibilità di acquisto con tasso 0. Nel caso foste interessati all’acquisto trovate Samsung Galaxy A52 scontato a 299 euro seguendo questo link per visitare il sito ufficiale della grande catena di elettrodomestici.