AQL Escape sono le nuove cuffie della linea premium di Cellularline. Noto brand italiano, famoso in particolar modo per la produzione di accessoristica per smartphone (cover, powerbank, ecc). Siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla qualità complessiva di queste cuffie true wireless che si propongono sul mercato ad un prezzo davvero interessante: 69,95 euro. Scopriamole insieme.

Design e materiali

Partiamo parlando dell’estetica. Concreta, case leggermente più piccolo della media, cuffie che aderiscono ergonomicamente al padiglione auricolare e leggerissime. Materiali forse un po’ cheap alla vista ed al tatto, ma sembrerebbe comunque più che resistenti. I colori a disposizione sono il bianco ed il nero, come nella versione da noi testata.

All’interno della confezione di vendita, oltre a case e due cuffie, vi è un cavo USB to USB Type C.

1 su 8

Prestazioni e qualità dell’audio

Lato performances e funzionalità vi è poco da dire su queste AQL Escape. Se non che queste cuffie fanno davvero a modo il loro dovere. È presente la tecnologia Qualcomm Aptx grazie alla quale le due cuffie si collegano istantaneamente al nostro smartphone. Vi è l’environment noise cancelling capace di ridurre enormemente i rumori di sottofondo durante le nostre chiamate. Le cuffie, inoltre, sono naturalmente true wireless, dual master (possibilità di rispondere alle chiamate sia dall’auricolare destro che dal sinistro) e dotate di auto-pairing istantaneo e veloce.

Sono presenti i comandi touch per aumentare/abbassare il volume e gestire le chiamate, nonché la musica. Assente, invece, il controllo dell’assistente digitale del nostro smartphone. I bassi, infine, sono davvero buoni, così come la qualità complessiva sia in chiamata che in riproduzione video/musicale.

Batteria e considerazioni finali

Concludiamo parlando della batteria. Complessivamente l’autonomia delle cuffie è di circa 3 ore ed il case, invece, riesce a ricaricare gli auricolari per ben 6 volta, senza essere lui stesso a sua volta ricaricato. In totale, quindi, siamo sulle circa 18 ore di utilizzo. Un po’ meno se si usano queste AQL Escape per le nostre chiamate/videochiamate. Il prezzo di 69,95 è comunque davvero azzeccato. Attualmente si posizionano nella nostra speciale classifica delle migliori cuffie non in-ear di questo 2021. In particolar modo per l’ottima cancellazione del rumore in chiamata.