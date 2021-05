La quinta stagione di Lucifer, o per meglio dire la seconda parte, sta finalmente per essere resa disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix. Lo show racconta le disavventure di Lucifer stella del mattino; dopo essersi trasferito a Los Angeles satana in persona decide di aprire un Night Club. La serie era stata interrotta a causa dello scoppio della pandemia ed ecco allora la decisione di dividere la stagione 5 in due blocchi.

Adesso però, dopo la lunga attesa, anche la seconda parte della quinta stagione di Lucifer è pronta a sbarcare su Netflix; a dimostrazione di ciò abbiamo già una data di lancio, fissata al 28 di maggio, e persino il trailer di presentazione. Ecco per voi, nel caso ve lo foste perso, il link diretto per potervi gustare il trailer ufficiale.

Lucifer 5B: riprendiamo le fila del discorso

La prima parte della quinta stagione di Lucifer si è conclusa in modo decisamente inaspettato; quello che è avvenuto può essere definito letteralmente un deus ex macchina. Dio in persona si palesa davanti a Lucifer, Amenadiel, Maze e Michael durante quella che può essere a tutti gli effetti definita una scazzottata. Chissà se l’intervento divino riuscirà a ristabilire l’ordine?!

A svelare l’orientamento della seconda parte della quinta stagione della serie Netflix ciò pensato uno degli autori che ha recentemente dichiarato: “Diciamo solo che Lucifer e papà discuteranno molto di dove sono stati, questo è il genere di cose di cui parleranno.è stato davvero un piacere giocare su questo aspetto e, come vedrete dal trailer, Dennis Haysbert (attore che interpreta Dio) non si tira certo indietro nei momenti emozionanti che siano drammatici o umoristi“.