La Regina degli Scacchi è uno dei prodotti migliori del 2020; il successo della serie TV targata Netflix ed ideata prendendo spunto dal romanzo di Walter Tevis e diretta da Scott Frank e Allan Scott, è stato davvero inaspettato al punto da meritare svariate candidature e persino due Golden Globe; niente male per una serie che parla del gioco degli scacchi.

La storia del La Regina degli Scacchi racconta di Elizabeth Harmon; orfana cresciuta in un orfanotrofio dove il guardiano le insegnerà il gioco degli scacchi gioco che diventerà il grande amore della sua vita. Crescendo la giovane si rende racconto di possedere un dono; così tenterà la scalata al trono di miglior giocatrice del mondo in un periodo in cui questo sport era prevalentemente maschile.

Regina degli scacchi: arriverà davvero una seconda stagione?

Con la fine dello show molti fan hanno iniziato a reclamare una seconda stagione; tuttavia lo show Netflix nasce come miniserie che non prevede cioè un proseguo nella narrazione. Ma la volontà dei fan si sa è un mostro difficilmente controllabile ed ecco che su Internet iniziato a inseguirsi numerose voci.

Parlare della possibilità che si possa realizzare una seconda stagione di La Regina degli Scacchi la stessa Anya Taylor-Joy, in una recente intervista infatti ha dichiarato: “Può essere.per non deludere nessuno, ma non ci abbiamo mai pensato. Quindi eravamo davvero sorpresi quando le persone hanno detto “Dov’è la seconda stagione?”. Detto questo adoro l’intero team che lo ha creato e cogliere l’occasione al volo per lavorare di nuovo con loro“.