La casa di carta è probabilmente la serie tv di Netflix più attesa di questa 2021. Il titolo spagnolo, divenuto negli anni un vero e proprio cult della televisione e che ha attirato l’attenzione di spettatori in giro per il mondo, è arrivato ora al suo atto principale. Gli episodi in arrivo, quelli della quinta stagione, saranno anche gli ultimi.

La casa di carta: l’arrivo delle nuove puntate slitta

Così come per altre serie tv, anche La casa di carta in questi mesi è stata vittime di ritardi e slittamenti dovuti all’emergenza sanitaria. Difatti, i protocolli per la sicurezza degli attori e delle troupe hanno rallentato i tempi per la produzione ed hanno allungato anche i tempi per un effettivo lancio dei nuovi episodi.

Anche se alle fasi conclusive, i lavori per La casa di carta sono ancora in corso. Da ciò evince una pessima novità per gli appassionati della serie tv. Ancora non è possibile stabilire con certezza quale sarà il periodo dell’anno utile per il lancio delle ultime puntate su Netflix.

Ciò che è certo è che La casa di carta arriverà entro la fine del 2021 sulla piattaforma streaming. Lo conferma una locandina promozionale condivisa dalla stessa Netflix sui canali social negli ultimi giorni.

Le attuali previsioni più ottimistiche parlano di una release entro Settembre 2021. Nell’attesa, i clienti Netflix possono consolarsi con altre serie tv in arrivo. Tra queste, spicca la quinta stagione di Lucifer ed anche Élite, titolo che con La casa di carta condivide la provenienza spagnola.