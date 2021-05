ho. Mobile: le offerte migliori di maggio arrivano a toccare 100 Giga

ho. Mobile è uno dei gestori del momento, soprattutto grazie al suo nuovo tipo di strategia che punta ad aggredire qualsiasi provider rivale. Non si tratta di una disputa che compete solo al mondo dei provider virtuali, ma anche rivolta a tutti gli altri gestori.

Obiettivo dell’azienda è quello di accumulare quanti più utenti possibili, soprattutto sfruttando il potenziale delle offerte. Queste sono quattro e molto simili tra loro differendo solo ed unicamente per quanto riguarda il prezzo in base ai destinatari dell’offerta. In basso trovate l’elenco completo con tutti i dettagli.

ho. Mobile: le nuove offerte sono da capogiro e rivolte quasi a tutti

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 13,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 9,99 euro

Per i numeri nuovi, per Kena Mobile e Daily Telecom :