ho. Mobile ha lanciato una nuova iniziativa chiamata ho. Più Passi che Giga volta a incentivare i clienti per ogni passo con una sfida che permette di vincere un premio alla fine del mese.

Con l’iniziativa ho. Più Passi che Giga l’operatore sfida i suoi clienti a raggiungere più “Gigapassi” che Giga consumati nel mese, invitandoli a svolgere attività fisica in qualsiasi modo e risparmiare al contempo il consumo di traffico dati per vincere la sfida. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Ecco la nuova iniziativa di ho.Mobile: GigaPassi

L’App ufficiale si è già aggiornata alla nuova versione, con la sezione dedicata che permette di sfidare, con i propri passi, i Giga consumati. Per partecipare all’iniziativa, occorrerà dunque innanzitutto aggiornare l’App ufficiale disponibile per smartphone iOS e Android. Il funzionamento dell’iniziativa prevede innanzitutto di fornire il consenso a ho. Mobile per misurare i passi registrati tramite l’App. Per fare ciò, occorre in primo luogo installare l’App Google Fit e accettarne le condizioni.

In seguito, al cliente verrà richiesto, dall’App ho. Mobile, di confermare l’accesso alla sfida con lo smartphone in uso, acconsentendo alle condizioni generali dell’iniziativa. Così facendo, ho Mobile userà i passi registrati sullo smartphone per calcolare il punteggio. Come ultimo passaggio, occorre accedere alle impostazioni del proprio smartphone e autorizzare l’App di ho. Mobile ad accedere ai passi. Sarà sufficiente andare alle impostazioni e seguire il percorso che permette di gestire le autorizzazioni per l’attività fisica, cambiando nella sezione ho. Mobile l’accesso ai passi a “sempre”.

L’iniziativa è dedicata a tutti i clienti ho. che hanno rinnovato la loro offerta negli ultimi 30 giorni e che dispongono dell’ultimo aggiornamento dell’App. Dopo aver collegato lo smartphone con successo, l’operatore inizierà a contare i GigaPassi. Nello specifico, ogni 10.000 passi effettuati si raggiungerà 1 GigaPasso. Se il numero di GigaPassi supererà quello di Giga consumati nel corso del mese, il cliente vincerà la sfida e otterrà il premio. Secondo quanto dichiarato nelle condizioni dell’iniziativa, la sfida ha la durata di un mese solare, fino al 31 Maggio 2021.