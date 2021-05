Festa della Mamma: le serie tv da vedere su Netflix in questo giorno speciale

“Chi ha mamma non piange” dice un detto romanesco (ovviamente tradotto). Ed è proprio così. Fin dalla nascita, una mamma farebbe di tutto pur di vedere suo figlio felice e proteggerlo dalle tristezze della vita. Sebbene il rapporto genitore-figlio risulta essere nella maggior parte dei casi conflittuale, dobbiamo essere grati per avere accanto una spalla su cui piangere e di cui fidarsi. A tal proposito, Domenica 9 si festeggia la Festa della Mamma, e quale miglior momento per passare del tempo insieme davanti ad una buona serie tv? Ecco tutte le proposte dedicate, e proposte dalla piattaforma Netflix.

Festa della Mamma: le migliori scelte per una giornata perfetta

Di mamme ne è pieno il mondo, dunque non possono mancare nelle serie tv offerte dal colosso americano. Dalla più severa, alla più permissiva, andiamo alla scoperta dei ruoli più amati nelle serie televisive.

Stranger Things

Winona Ryder nel ruolo di Joyce Buyers, è una mamma coraggiosa e piena d’amore, farà di tutto pur di ritrovare suo figlio Will dopo la sua misteriosa scomparsa.

Summertime

Isabella, nei panni di Federica Johanna Victoria Caiozzo, è invece una giovane donna piena di vita, gentile e disponibile. Ovviamente fa lo stesso con le figlie Summer e Blue, rinunciando così alla carriera.

Suburra

In questa serie tv la mamma in questione non è affatto tenera, anzi. Ciò non significa però che la donna non abbia a cuore i suoi figli. Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu), madre di Spadino e Manfredi, è disposta a tutto pur di strapparli dal mondo del crimine.

Ginni & Giorgia

Giorgia Miller è invece una madre fuori dagli schemi: è ribelle e indipendente. Ciononostante i figli sono il suo punto di forza e fa di tutto pur di assicurare loro una vita tranquilla, seppur fuori dagli schemi.

In ogni caso, la mamma è sempre la mamma! Buona Festa della Mamma, e vivetela più che potete!