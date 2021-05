La massima competizione sportiva agonistica di automobilismo torna nel palmo della mano degli utenti che con F1 2021 potranno apprezzare un nuovo modo di sfogare la propria professionalità sui circuiti di mezzo mondo. Il simulatore più apprezzato di tutti i tempi arriva in versione console per le apparecchiature PlayStation 5 di Sony e Microsoft XBox.

Dopo la pubblicazione dei requisiti essenziali per giocare a Resident Evil Village lo scenario di gioco si sposta su tutt’altro genere abbracciando anche i gamer della sezione Personal Computer per i quali valgono quelli che sono i requisiti minimi e consigliati previsti dallo sviluppatore. Scopriamo insieme quali sono.

F1 2021 per PC, XBox e PS5

Su PS5 ed XBox i requisiti non saranno un problema per un titolo che spinge l’adrenalina fino al limite dei 120 fps per un’azione fluida e sempre emozionante. Lo riporta XBox Store mentre la versione PC si avvantaggia dell’azione del ray tracing. Scarne le informazioni su una potenziale implementazione anche a livello console.

Electronic Arts ha comunque chiarito le idee in merito alla piattaforma hardware minima per poter giocare ad F1 2021 PC.

Requisiti minimi F1 2021

Processore: Intel Core i3 2130, AMD FX 4300

Scheda video: NVIDIA GTX 950, AMD R9 280. Per il ray tracing: RTX 2060 o RX 6700 XT

Memoria: 8 GB di RAM

Hard disk: 80 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit