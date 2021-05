Il nuovo volantino Euronics relativo al mese di Maggio 2021, porta prezzi decisamente più economici con i quali gli utenti si ritrovano a potersi confrontare, riuscendo nel contempo a spendere decisamente meno del previsto.

Il risparmio è notevole, sebbene comunque sia importante ricordare che tutti gli acquisti risultano essere limitati ad una ristretta cerchia di punti vendita sul territorio nazionale. Effettivamente il cliente non potrà fare altro che recarsi personalmente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Nova, in caso contrario non riuscirà ad accedere agli stessi identici prezzi.

Volantino Euronics: quanti sconti speciali

I prezzi più interessanti del volantino Euronics partono ad esempio dai prodotti Apple, in questo caso infatti gli utenti possono godere degli ultimi smartphone commercializzati dall’azienda di Cupertino, a cifre leggermente inferiori del normale. In particolare i modelli coinvolti riguardano Apple iPhone 12, attualmente in vendita a 879 euro, come anche iPhone 11, il cui prezzo si aggira attorno a 729 euro.

Nel momento in cui vorrete invece passare ad un modello di casa Android, sarete comunque costretti ad “accontentarvi” alla fascia intermedia della telefonia mobile, più precisamente parliamo di terminali in vendita a meno di 500 ero, quali possono essere Samsung Galaxy A72, Galaxy A32, Xiaomi Redmi 9A, Motorola E7 Plus o anche Motorola E6i.

Il volantino Euronics è raccolto nel dettaglio direttamente nel nostro articolo, in modo da poter godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi attende nei singoli punti vendita in Italia.