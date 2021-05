I prezzi sono molto bassi da Esselunga, grazie alla presenza di una campagna promozionale molto interessante, nonché quasi unica nel proprio genere, tramite la quale gli utenti si ritrovano a poter accedere ad ottimi prodotti, senza spendere troppo.

Il volantino nasce per essere fruibile solamente in negozio, in questo modo gli acquisti non potranno essere effettuati tramite il sito ufficiale di Esselunga. Il risparmio appare essere notevole, ricordando comunque essere possibile optare per il Tasso Zero, nonchè per l’accesso ad un prodotto con garanzia di 24 mesi, e distribuito in versione no brand.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram, sono disponibili in esclusiva tantissimi codici sconto Amazon gratis.

Esselunga: quali sono i migliori prezzi

Il prodotto cardine dell’intero volantino Esselunga è il Samsung Galaxy A32 5G, un dispositivo lanciato sul mercato davvero da pochissimo tempo, ed acquistabile al prezzo finale di 249 euro, per la variante che presenta una memoria interna di 128GB.

Le specifiche tecniche che lo rendono “speciale” in confronto a tanti altri modelli, passano per l’ottima batteria da 5000mAh, in grado di trasformarlo in un battery phone, nonché la connettività 5G di ultima generazione. Per il resto parliamo di un prodotto relativamente di buona qualità, con processore octa-core, un discreto comparto fotografico e sopratutto un buonissimo display nella parte anteriore.

Tutti i dettagli in merito alla campagna promozionale di Esselunga sono disponibili direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, ricordando però che gli acquisti potranno essere effettuati solamente in negozio, con la limitazione dettata dal quantitativo di scorte effettivamente distribuite nelle varie location.