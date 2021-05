Coop e Ipercoop stanno facendo davvero di tutto per cercare di aiutare gli utenti a risparmiare più denaro possibile sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo nel contempo a garantire una spesa complessivamente ridotta.

A differenza di quanto stiamo vedendo nell’ultimo periodo da Euronics, in questo caso gli acquisti possono essere completati in esclusiva presso i punti vendita fisici, ed anche sul sito ufficiale dell’azienda. In particolare è importante sottolineare che la spedizione presso il domicilio sarà gratuita per ogni ordine del valore effettivo superiore ai 19 euro, indipendentemente dalla tipologia della merce acquistata.

Correte il prima possibile sul nostro canale Telegram ufficiale, potrete vedere una infinità di codici sconto Amazon completamente gratis.

Coop e Ipercoop: attenzione ai prezzi, sono bassissimi

Con Coop e Ipercoop gli utenti si ritrovano davvero ad avere la possibilità di risparmiare moltissimo su ogni singolo prodotto acquistato, sebbene comunque l’intera campagna promozionale graviti attorno ad un solo modello di smartphone.

Stiamo parlando del Samsung Galaxy A41 di ultima generazione, un terminale lanciato sul mercato nel corso del 2020, e comunque caratterizzato da un buonissimo display AMOLED da 6 pollici di diagonale, e risoluzione FullHD+, affiancato da un processore octa-core dalle ottime prestazioni generali.

Il prezzo, ad ogni modo, appare essere decisamente ridottissimo, basti pensare che saranno necessari solamente 199 euro, per comprendere a tutti gli effetti l’affare che si potrebbe raggiungere con il suo acquisto.

I dettagli della campagna promozionale, ed eventuali altri sconti ugualmente interessanti, sono disponibili per tutti direttamente sul sito ufficiale di Coop e ipercoop, ricordandone la validità ovunque in Italia.