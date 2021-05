Il volantino Comet continua ad assecondare le richieste degli utenti, per l’occasione l’azienda ha deciso di ridurre di molto i prezzi di vendita dei principali prodotti in commercio, riuscendo nel contempo a garantire un risparmio quasi invidiabile.

Tutti hanno la possibilità di spendere poco, senza limitazioni o distinzioni particolari; l’accesso ai prezzi che andremo a descrivere è possibile sia nei punti vendita, che direttamente online sfruttando il sito ufficiale di Comet stessa. Gli acquisti effettuati tramite l’e-commerce non prevedono il pagamento delle spese di spedizione nel momento in cui l’ordine dovesse superare il valore standard di 49 euro (in caso contrario sarà necessario versare una piccolissima cifra).

Comet: tutti gli sconti più pazzi

I prezzi più interessanti dell’intero volantino Comet partono dalla fascia più alta, quindi dai cosiddetti top di gamma della telefonia mobile, da poco lanciati sul mercato italiano e non solo. Il migliore in circolazione è senza dubbio il Samsung Galaxy S21 5G, un prodotto disponibile a 729 euro, da acquistare sopratutto se interessati al brand dell’azienda sudcoreana; in caso contrario è possibile focalizzare la propria attenzione sull’iphone 12, l’alternativa legata al mondo Apple, il cui prezzo si aggirerà attorno agli 839 euro.

Le occasioni da non perdere arrivano però nel momento in cui la fascia di prezzo scende sotto i 500 euro, qui si scorrono una infinità di prodotti interessanti, come Samsung Galaxy A32, Galaxy A12, Xiaomi Mi 11 Lite, Wiko View 4 Lite, Xiaomi Redmi Note 10 e similari.