Automobili: se pensavate di aver visto tutto, ecco gli optional e i gadget più strani

L’ “allestimento” delle automobili rivela molto sulla personalità del guidatore. Un individuo eccentrico si distinguerà senza dubbio dal colore della propria macchina, ma anche dal modello. Nei casi “limite”, si punta poi ad optional e gadget strani a dir poco appariscenti. Preparatevi allora, perché questo articolo vi farà sorridere.

L’alternatività e la particolarità non sono solo due caratteristiche del momento. Già nel 1959, nel Salone di Ginevra, regnava la Lancia Appia terza serie, motore con potenza di 48 Cv, dotata di autoradio inserita nello specchietto retrovisore. La Fiat 500L Lavazza e la 500L Living erano state realizzate per evitare la coda negli autogrill in tempo di vacanze. La Mercedes Classe S, invece aveva aggiunto 47 cristalli Swarovski al Led intelligente light system. La coreana Kia propose per gli interni di alcuni suoi modelli, degli altoparlanti che davano spensieratezza.

Automobili: le differenze tra ieri e oggi

La Bmw, sui modelli premium, e Skoda sulla Superb, offrivano ombrelli come optionals. Come se non bastasse, il brand tedesco proponeva la lampada portatile, il supporto universale per tablet, il baby seat, il tavolino apribile, il gancio universale, le borse porta-oggetti. Audi sulla Q3 forniva poi una tenda, un set per quattro, luci a Led, fornello e barbecue, riscaldatore portatile, aspirapolvere, pannelli solari, tapparella termica, tendoni per esterno, tavoli e sedie, portabiciclette.

Aston Martin lanciava invece per i suoi modelli il tappetino porta oggetti per cruscotto, le fascette per volante antiscivolo, la macchina da caffè, il porta patatine fritte, i carstache in peluche da applicare sulla parte anteriore della vettura.

Ora invece si punta maggiormente ai gadget come porta carte di credito Montblanc, puzzle, orologio da polso, berretto con stampa Vision, bagaglio a mano, cappellini di lana, cover rigida per iPhone, occhiali da sole, giacca. Nel caso della Collection Mercedes Benz monopattini Outdoor, borsoni, zaini Weekenders con chiusure lampo idrorepellenti, cartella business Bric’s in pelle di vitello.