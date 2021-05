Android: 10 applicazione a pagamento adesso gratis sul Play Store Google

Ogni giorno possono arrivare delle novità sul sistema operativo Android, il quale è sempre sotto la lente d’ingrandimento. Non solo gli sviluppatori, ma anche gli utenti spesso pensano a nuove idee che vengono proposte nei commenti, sotto ai contenuti ma anche sui vari social.

Il team di Google è sempre bene attento al pensiero del suo pubblico, il quale ad oggi può contare su un sistema operativo quasi perfetto. Non ci sono infatti più pecche di nessun livello, soprattutto per quanto riguarda la stabilità. Quest’ultima era vista come l’anello debole di una piattaforma che avrebbe potuto decollare presto, cosa che poi è avvenuta in breve tempo. Ad oggi Android è il sistema operativo più usato con 2 miliardi di utenti al mondo, cifra che risulta fuori da ogni logica. Il merito di questa grande crescita è da attribuire anche a ciò che c’è di contorno, valutando soprattutto le varie opportunità messe a disposizione dal Play Store. Il grande market di Google permette infatti a tutti di scaricare contenuti di ogni genere tra applicazioni e giochi. Oggi peraltro sarebbero disponibili numerosi titoli a pagamento in maniera gratuita, ma solo per un periodo limitato di tempo.

Android: tutti questi titoli a pagamento saranno gratis per qualche giorno

La lista dei contenuti gratis solo per pochi giorni è disponibile qui sotto, non resta altro che procedere al download.