La nuova tecnologia per potenziare la visione notturna – “Enhanced Night Vision” -dell’esercito americano fa sembrare il combattimento in caso di scarsa illuminazione un videogioco vero e proprio.

Il mese scorso, la Lancer Brigade, un’unità militare da combattimento statunitense, ha pubblicato un video del nuovo equipaggiamento high-tech, che mostra persone e oggetti delineati da una luce bianca brillante. Un’immagine che ci è molto familiare. Le persone diventano una sorta di sagome, proprio come in un videogioco.

La nuova tecnologia è al contempo sia un paio di occhiali sia un binocolo, dunque un connubio dei due. Questa tecnologia – che prende il nome come accennato prima di Enhance Night Vision – sostituisce la tradizionale visione notturna caratterizzata da fasci di luce verde. L’intento è aiutare i soldati a vedere in modo più efficace in condizioni di scarsa illuminazione.

Visione notturna: la svolta proposta dall’esercito americano

L’esercito afferma che il suo nuovo dispositivo utilizza tubi al fosforo bianco invece del tradizionale fosforo verde, che, secondo quanto affermato, offre alle truppe un contrasto migliore per vedere nemici, equipaggiamento e armi. Appena indossati sembrano dei comuni occhiali, ma includono un set di binocoli e un sistema con realtà aumentata. I soldati potranno anche usarli per guardare a distanza attraverso il mirino di un’arma.

La visione notturna è in uso dagli anni ’30, ma questa nuova tecnologia sarà disponibile solo per uso militare. I dispositivi che mirano a potenziare la visione notturna sono in gran parte non regolamentati e spesso utilizzati dai cacciatori. Dunque è facile pensare agli svariati dubbi che questo progetto sta sollevando.